Turgutluspor sezona moralli başladı
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk maçta 7 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 10 kişiyle 1-0 yenen Turgutluspor, sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor....
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () -
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk maçta 7 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 10 kişiyle 1-0 yenen Turgutluspor, sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Uzatma dakikalarında Samet'in attığı golle coşan kırmızı-siyahlı futbolcular, 3 puanın sevincini seyircileriyle bütünleşerek yaşadı. Sezonun ilk maçlarının kolay olmadığını belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, "Rakibimiz oynamak yerine oynatmamak üzerine bir oyun noktasında olunca biraz daha zor oldu. İnanılmaz mücadele ettik. İyi oynamamıza rağmen güzel bir başlangıç yaptık. Uzatmada gelen golle maçı kazandığımız için mutluyuz. Bu seyirci bu takıma yetmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Turgutluspor'a gönül verenleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi.
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