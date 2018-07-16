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Turgutluspor sahaya indi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezonu Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde kurban keserek açan kırmızı siyahlıları...

Turgutluspor sahaya indi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezonu Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde kurban keserek açan kırmızı siyahlıları Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer ve yöneticiler yalnız bırakmadı.
İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten Hakan Sezer, "Takımımız hak ettiği yere gelecek" dedi.  Kaymakam Turan ve Belediye Başkanı Şirin ise takıma güvendiklerini, başarıyı yakalayacaklarını ifade ettiler. Öte yandan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Unutmadık, unutturmayacağız' yazılı pankart açıldı, şehitler anıldı.

FOTOĞRAFLI 
 

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