Turgutluspor-Payasspor: 1-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Can Öztekin (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxxx) - Necmi (xxx), Hayrullah (xxx), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Kadir (xx) (Dk. 46 Samet (xxx), Emre (xxx), Ferhat (x) (Dk. 46 Onur (xxx), Yasin (xx) (Dk. 70 Alperen (x), Mithat (xxx), Abdülkadir (xxxx)

PAYASSPOR: Cihan (xx) - Cuma Ali (xx), Agah (xx), Mümin (x) (Dk. 24 Feyzullah (xx), Ömer (xx), Fatih Somuncu (xx) (Dk.81 Oğuzhan (x), Yasin (xx), Uğur (xx), Furkan (x) (Dk. 53 Serkan), Aykut (xx), Fatih Dalgıç (xx)

GOL: Dk. 68 Abdülkadir (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Abdülkadir, Yiğit, Hayrullah, Samet (Turgutluspor), Ömer, Yasin, Agah, Oğuzhan (Payasspor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Turgutluspor, evinde Payasspor 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 68'inci dakikada Abdülkadir kaydetti. İkinci yarıda kaleci Fatih mükemmel kurtarışlarıyla takımının galibiyet almasına büyük katkı sağladı. Turgutluspor, bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti.

13'üncü dakikada konuk ekip atağında Agah'ın geriden pasında Uğur, Yiğit'in hatasında topu önünde bularak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uğur'un vuruşunda kaleci Fatih iki hamlede topa sahip oldu.

41'inci dakikada Turgutluspor'da Mithat'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hayrullah sert vurdu, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Cihan güçlükle çeldi.

45+3'üncü dakikada ev sahibi ekipten Yiğit yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Cihan topu güçlükle kontrol etti.

68'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Necmi'nin pasıyla topla buluşan Onur, aşırtma bir pasla Abdülkadir'i defansın arkasına sarkıttı. Defansın ofsayt diye duraksadığı pozisyonda Abdülkadir aşırtma vuruşla topu kaleci Cihan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

90'ıncı dakikada ev sahibi ekipte Abdülkadir'in pasında arka direkte Alperen bomboş pozisyonda topu direğe nişanladı.

90+3'üncü dakikada Payasspor penaltı kazandı.Ceza sahasında hava topunda Yiğit'in müdahalesiyle Uğur yerde kalınca hakem Ayteç Geçgel penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Feyzullah'ın vuruşunda kaleci Fatih mükemmel uzanarak penaltıyı kurtardı. Karşılaşma Turgutluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.