Turgutluspor - Ofspor: 2-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()



STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xxx), Emrah Uluçay (xxx), Mehmet Ali Çetin (xxx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Oğuzhan (x) (Dk. 73 Onur x), Hayrullah (xx), Mehmet (x), Yiğit (x), Kadir (xxx) (Dk. 89 Ferhat), Emre (xx) (Dk. 89 Muhammed), Güner (xx), Samet (xx), Mithat (x), Abdülkadir (x)

OFSPOR: Philipp (xxx) - Buğrahan (xxx), Ziya (xxx), Çağatay (xx), Talha (xxx), Oktay (x) (Dk. 53 Sabit xx), Adnan (xxx) (Dk. 76 Barış xx), Batuhan (x) (Dk. 59 Mustafa xxx), İsmail (xx), Ufuk (xxx), Akif (xxx)

GOLLER: Dk.7 Talha, Dk. 65 Mustafa, Dk. 82 Buğrahan (Ofspor) - Dk. 51 Güner, Dk. 55 Samet (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Oktay, Mustafa (Ofspor) - Güner, Samet (Turgutluspor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor, Ofspor'a evinde öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı. Ofspor'a galibiyeti getiren golleri Talha, Mustafa ve Buğrahan atarken, Turgutluspor'un golleri Güner ve Samet'ten geldi. Geçen hafta deplasmanda Belediye Derincespor'a yenilen kırmızı siyahlılar, bu yenilgiyle de şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla 20 puanda kalırken, Ofspor puanını 18'e yükseltti.

7'nci dakikada Turgutluspor'un savunma oyuncusu Mehmet'ten topu kapan Talha'nın pasında Oktay ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleciden dönen topu Talha ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Çağatay'la verkaçında ceza alanına giren Talha'nın sert vuruşunda top üst direkte patladı.

51'inci dakikada Turgutluspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan sıfıra inen Samet'in yerden pasında arka direkte topla buluşan Güner sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1.

55'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mithat'ın pasında Samet yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top kaleci Philipp'in sağından ağlarla buluştu: 2-1.

65'inci dakikada Ofspor beraberliği sağladı. Ufuk'un sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-2.

82'nci dakikada Barış'ın sol kanattan ortasında Buğrahan kafayı vurdu, top kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma Ofspor'un galibiyetiyle son buldu.