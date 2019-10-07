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Turgutluspor liderliği bırakmayacak

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Elazığ Belediyespor'u 3-0 yenerek 2 hafta aradan sonra liderlik koltuğunu geri alan Turgutluspor, çarşamba günü evinde oynayacağı Payasspor maçına iddialı hazırlanıyor....

SPOR 07.10.2019, 13:17
Turgutluspor liderliği bırakmayacak

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Elazığ Belediyespor'u 3-0 yenerek 2 hafta aradan sonra liderlik koltuğunu geri alan Turgutluspor, çarşamba günü evinde oynayacağı Payasspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Payasspor karşısında da mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Liderliğimizi perçinlemek istiyoruz. Payasspor karşılaşması elbette kolay olmayacak ancak takımıma güveniyorum. Taraftarımızdan destek bekliyorum. Futbolcularımdan 3 puan sözü aldım" diye konuştu. Öte yandan, yönetim hafta içi oynanacak olan maçta öğrencileri tribüne çekmek için çalışma başlattı. Asbaşkan Hüseyin Coşkun, basın sözcüsü Ali Pekdikmen ve altyapı sorumlusu Dilek Öner, Turgutlu Lisesi'ni ziyaret ederek 100 maç biletini okul yönetimine hediye etti.

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