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Turgutluspor - Kırıkhanspor: 4-1

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()  STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Volkan Cindemir (xxx), Mürvet Yavuztürk (xxx), Sezgin Şahbaz (xxx) TURGUTLUSPOR: Türker (xxx) (Dk. 83 Fadıl) - Mustafa (xxx), Rıdvan (xxx) (Dk. 74 Oktay xx), Kadir (xxx) (Dk. 64 Necati...

Turgutluspor - Kırıkhanspor: 4-1

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () 

STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Volkan Cindemir (xxx), Mürvet Yavuztürk (xxx), Sezgin Şahbaz (xxx)
TURGUTLUSPOR: Türker (xxx) (Dk. 83 Fadıl) - Mustafa (xxx), Rıdvan (xxx) (Dk. 74 Oktay xx), Kadir (xxx) (Dk. 64 Necati xx), Fatih Çakır (xxx), Oğuzhan (xxx), Ferhat (xxx), Muhammed (xxx), Mehmet (xxx), Ozan (xxx), Sezer (xx)
KIRIKHANSPOR: Halil (x) (Dk. 63 Turgut x) - Mustafa (xx), Kazım (x), Ahmet (x), Berat (xx), Erhan (x), Mehmet (x), İlyas (xxx), Alparslan (xx), Metehan (x), Oğuzhan (xx)
GOLLER: Dk. 40 Fatih Çakır, Dk. 57 Ozan, Dk. 58 Mehmet, Dk.64 Kadir (Turgutlu) - Dk. 46 İlyas (Kırıkhan)
SARI KART: Mehmet (Turgutlu)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta orta sıralarda yer alan Turgutluspor, ligin 34'üncü ve son haftasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kırıkhanspor'u 4-1 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Kırmızı siyahlıların gollerini Fatih, Ozan, Mehmet ve Kadir atarken, konuk ekibin golü İlyas’tan geldi. 

5'inci dakikada ceza alanına topla giren Ozan müsait durumdaki Ferhat'ı gördü. Ferhat'ın şutu üst direkte patladı.
40'ıncı dakikada Turgutluspor öne geçti. Fatih Çakır'ın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta büyük hata yapan Halil gole engel olamadı. Halil'in elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 1-0.
46'ncı dakikada skor eşitlendi. Kırıkhan atağında ceza alanında boşta kalan İlyas'ın vuruşu ağlara gitti: 1-1.
57'nci dakikada ev sahibi yine öne geçti. Sağ kanattan Oğuzhan'ın ortasında boş pozisyonda bulunan Ozan'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 2-1.
58'inci dakikada Turgutlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Mehmet, kafa vuruşuyla kaleciyi avladı: 3-1.
64'üncü dakikada gelişen Turgutluspor atağında Kadir, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 4-1.

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