Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Turgutluspor - Karşıyaka maçında olay

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor'un yeni sezon öncesi 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'yı konuk ettiği hazırlık maçında iki takım taraftarları birbirine girdi. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda...

Turgutluspor - Karşıyaka maçında olay

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor'un yeni sezon öncesi 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'yı konuk ettiği hazırlık maçında iki takım taraftarları birbirine girdi.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Turgutluspor 2-1 kazanırken, devre arasında ortalık karıştı. Turgutlusporluların arasında yer alan Manisaspor taraftarları ile Karşıyaka taraftarı arasında yaşanan atışmalar nedeniyle tansiyon yükseldi. Karşılıklı küfürler sonrası taraftarlar sahaya inerek birbirlerine saldırdı. Polis olayları güçlükle yatıştırırken, ortaya futbola yakışmayan görüntüler çıktı. Kavga sonrası maçın ikinci yarısı oynandı. Turgutluspor'un gollerini Çağrı ve Fatih Çakır atarken, Karşıyaka'nın tek golü Harun'dan geldi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328