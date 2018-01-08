Turgutluspor kampı Pahtakor yenilgisiyle tamamladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda Play-Off'u hedefleyen Turgutluspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan Süper Lig ekiplerinden Pahtakor takımına 3-0 yenildi.
Pahtakor karşısında 2 penaltı atışından yararlanamayan kırmızı-siyahlılar, gözünü transferlere çevirdi. Devre arasında Fatih Çakır ve Emin Altunay'ı kadrosuna katan Turgutluspor'un forvet transferi yapacağı vurgulandı. 12 Ocak'ta toplanacak olan Turgutluspor, ikinci yarı hazırlıklarına Irlamaz Tesisleri'nde devam edecek.