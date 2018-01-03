İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş'u son anda Bergama Belediyespor'a gönderdi. Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih'in ayrılmak istemesi üzerine kulübün çıkarları doğrultusunda transfere onay verme kararı aldıklarını belirten yeşil-beyazlı yönetim, "Oyuncumuza Turgutluspor dışında Bergama Belediyespor da talip oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih'in Bergama'ya kiralanmasına karar verildi. Kulübümüz bu transferden maddi gelir elde edecek" açıklaması yaptı.
Turgutluspor istedi Bergama aldı
İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş'u son anda Bergama Belediyespor'a gönderdi. Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih'in ayrılmak...
03 Ocak 2018 Çarşamba 11:31
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