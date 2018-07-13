Turgutluspor İşkar'la nikahı tazeledi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()



TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2018-19 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erdal İşkar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde en az 2-3 takviye daha yapmayı planlayan kırmızı-siyahlı takımla sözleşmesini yenileyen Erdal İşkar, "Ekibimle Turgutluspor'da çalışmaktan son derece mutluyuz. Geçen sezon 13 maçlığına geldik ama elimizden geldiğince her şeyimizi ortaya katarak takımımıza faydalı olmaya çalıştık. Hedeflerimiz geçen seneden daha farklı. Kadromuzu büyük oranda değiştirdik. Lige kadar hazır hale gelip iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.

Başkan Hakan Sezer, eski oyuncuların alacaklarını kapatıp iddialı bir kadro kurduklarını söyleyerek İşkar ve ekibine başarı diledi.

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