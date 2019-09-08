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Turgutluspor iddiasını kanıtladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () -  TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003'ü deplasmanda 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor, şampiyonluk iddiasını kanıtladı. İlk maçta evinde 90+3'te gelen golle Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenen...

SPOR 08.09.2019, 12:58
Turgutluspor iddiasını kanıtladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - 

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003'ü deplasmanda 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor, şampiyonluk iddiasını kanıtladı. İlk maçta evinde 90+3'te gelen golle Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, Antalya deplasmanında aldığı farklı galibiyetle koltuğa kuruldu. Kemer deplasmanında sıcak bir havada oynanan maçta iyi oyunla sonuca gittiklerini söyleyen teknik direktör Cüneyt Biçer, "Geçen hafta uzatmada gelen galibiyetten sonra bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. İyi mücadele ettik. Oyuncularımız iyi bir oyunla kazanmasını bildi. İlk iki hafta bizim için iyi bir başlangıç oldu. Liderlik koltuğunu devraldığımız için mutluyuz ancak sezon sonuna kadar her geçen hafta üstüne koyup başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Şimdi kupada oynayacağımız Manisaspor maçına odaklanacağız" dedi.

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