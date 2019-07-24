TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı. Irlamaz Tesislerin'deki Turgutluspor kulüp binasında yöneticilerin de katıldığı imza töreninde 1 yıllık sözleşme imzalayan stoper Hayrullah, Turgutluspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Bucaspor'da yetişen deneyimli futbolcu, Menemenspor, Aydınspor 1923, Haçka, Altay ve Erokspor formaları giydi.
Turgutluspor Hayrullah Çelik'i kadrosuna kattı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı. Irlamaz Tesislerin'deki Turgutluspor kulüp binasında yöneticilerin de katıldığı...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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