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Turgutluspor - Gölcükspor: 1-0

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Eren Özçelik (xxx), Mustafa Tosun (xxx) TURGUTLUSPOR: Ömer (xxx) - Oğuz (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 79 Ömer Arslan x), Muhammed (xx), Emin (xxx), Kadir (xxx), Emre (xx), Fatih...

Turgutluspor - Gölcükspor: 1-0

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Eren Özçelik (xxx), Mustafa Tosun (xxx)
TURGUTLUSPOR: Ömer (xxx) - Oğuz (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 79 Ömer Arslan x), Muhammed (xx), Emin (xxx), Kadir (xxx), Emre (xx), Fatih Çakır (xx) (Dk. 83 Ferhat), Berkay (xxx), Ferdi (xx), Ozan (xx) (Dk. 46 Fatih Somuncu xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Furkan (x) (Dk. 70 Ahmet Özer x), Ömer (xx), Furkan (x), Sedat (xx), Ahmet Kutluer (x) (Dk.59 Ferhat x), İbrahim (x), Oktay (x) (Dk.66 Emre x), Cenk (xx), Selim (x), Onur (xx)
GOL: Dk. 35 Oğuz (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Emre, Berkay (Turgutluspor), Onur (Gölcükspor)

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta deplasmanda Erokspor'a 2-0 yenilerek Play-Off  hedefinin uzağında kalan Turgutluspor, Gölcükspor'u 1-0 yenerek umut tazeledi. Maçın 35. dakikasında Oğuz'un attığı golle gülen kırmızı-siyahlılar evinde tam 9 maç sonra kazanmayı bildi. Bu sonuçla 41 puana çıkan Ege timsilcisi 10'uncu sıradaki yerini korudu, Gölcükspor ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağdan ceza alanına giren Ozan penaltı noktası üzerindeki Ferdi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta çıktı.
35. dakikada Turgutluspor öne geçti. Verkaçla ceza sahasına giren Oğuz kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
37. dakikada Turgutluspor bu defa Berkay’la gole yaklaştı. Berkay'ın ceza yayı üzerinden kaleye sert vuruşunu kaleci İlyas zorlukla kornere çeldi.
60. dakikada Fatih'in kullandığı serbest vuruşta Gölcükspor kalecisi İlyas topu direğin dibinden çıkardı.
72. dakikada Sedat’ın kullandığı kornerde Emre kafayı vurdu, top kaleci Ömer Faruk da kaldı.
80. dakikada Ferdi’nin pasıyla sağ kanattan ceza alanına sızan Berkay ortaladığı topa altıpas üzerinde Kadir sert vurdu. Kaleci İlyas gole izin vermedi. İki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, Turgutluspor 3 puanı hanesine yazdırdı. 

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