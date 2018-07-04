Turgutluspor Gökhan'la anlaştı 

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Gökhan Cingirt'i renklerine bağladı.

28 yaşındaki ön libero, başkan Hakan Sezer'in katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Sultanbeyli Belediyespor'la Play-Off heyecanı yaşayan Gökhan, Turgutluspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Turgutluspor'a şampiyonluk yaşamaya geldim. İnşallah takım arkadaşlarımla hedeflenen başarıyı yakalayarak Turgutluspor'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Orduspor'da profesyonel olan futbolcu Gümüşhanespor'da da oynadı. Transferin hareketli kulübü olan kırmızı-siyahlıların Yeşil Bursa'dan 23 yaşındaki forvet Tugay Meşekoparan'la da anlaştığı, futbolcunun işinin imzaya kaldığı öğrenildi.

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