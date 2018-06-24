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Turgutluspor gaza basıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'da kongrede güven tazeledikten sonra iç transferde Mehmet Berber, Mustafa Özgen, Muhammed Can, Kadir Torbacı, Emre Avcı, Fatih Çakır ve Ferhat Katipoğlu'yla anlaşan yönetim, dış...

Turgutluspor gaza basıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'da kongrede güven tazeledikten sonra iç transferde Mehmet Berber, Mustafa Özgen, Muhammed Can, Kadir Torbacı, Emre Avcı, Fatih Çakır ve Ferhat Katipoğlu'yla anlaşan yönetim, dış transferde Niğde Belediyespor'dan kaleci Cihan Şentürk'ün ardından 3 oyuncuyla daha el sıkıştı.
Sol bek, sağ bek ve stoperde görev yapan yeni transferlerin hafta içinde imza atacağı öğrenildi. Başkan Hakan Sezer, şampiyon olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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