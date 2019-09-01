Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Vedat Demir (xx), Sinan Bilen (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xx), Kadir (x), Mehmet (xx), Yiğit (xxx), Emre (xx), Mithat (xxx), Yasin (x) (Dk. 70 Güner x), Necmi (xx), Abdulkadir (x) (Dk. 81 Ferhat), Onur (x) (Dk. 70 Samet xxx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (x) - Rıdvan (x) (Dk. 84 Mehmet Seçme), Ergin (xx), Ufuk (xx), Muhammet Ali (xx), İsmail Can (xx), Erol (xx), Alparslan (x) (Dk. 83 Mehmet Berber), Zihni (xx), Recep (x) (Dk. 68 Hacı Şükrü x), Fatih (xx)

GOL: Dk. 90+3 Samet (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Emre, Necmi, Onur, Kadir, Ferhat (Turgutluspor), Alparslan, Recep, Mehmet Berber (Fatsa Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Kadir (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, sezonun ilk haftasında sahasında Fatsa Belediyespor engelini son dakikada bulduğu tek golle aştı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 60'ıncı dakikasında Turgutluspor'da Kadir kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ev sahibine 3 puanı getiren golü 90+3'üncü dakikada Samet kaydetti.

21'inci dakikada Mehmet'in soldan ceza alanına ortasında topu kontrol eden Abdülkadir sert vurdu, kaleye giden topu savunma oyuncusu Erol kale dibinden çıkardı.

27'nci dakikada Emre'nin pasıyla sol kanattan hareketlenen Mithat'ın şutunda Fatsa Belediyespor kalecisi Ömürcan topa uzanarak mutlak bir golü önledi.

36'ncı dakikada Turgutluspor ceza alanında oluşan karambolde Fatih Arat’ın vuruşunda kaleci Fatih topa iki hamlede sahip oldu.

51'inci dakikada Abdülkadir’in sağdan ortasında Onur ceza alanı içinde vurdu, top direğin yanından auta gitti.

60'ıncı dakikada Turgutluspor 10 kişi kaldı. Rakibine sert müdahalede bulunan Kadir 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+3'üncü dakikada Turgutluspor galibiyet golünü buldu. Mithat’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Samet rakibinden sıyrılarak topu köşeye gönderdi: 1-0.

Karşılaşma Turgutluspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.