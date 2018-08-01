Turgutluspor Emre Kars'la anlaştı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve hesabı yapan Turgutluspor, Tekirdağspor'dan 20 yaşındaki stoper Emre Kars'ı kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlıların 2 yıllık anlaşmaya vardığı genç futbolcu ayağının tozuyla takımla çalışmalara başladı. Futbola Sakarya Tekspor'da başladıktan sonra Sakaryaspor altyapısına transfer olan Emre Kars, profesyonelliğe geçiş yaptığı Tekirdağspor'da geçtiğimiz sezon 30 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
Öte yandan sakatlığını atlatan golcü Fatih Arat'ın yeniden antrenmanlara çıkmaya başlaması teknik heyeti sevindirdi. Turgutluspor, forvete bir takviye yaparak transferi kapatacak.