Turgutluspor'dan iyi prova

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig'deki iki Ege ekibini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

7 Eylül Stadı'ndaki maça Cihan, Necmi, Tayfun, Mustafa Özgen, Zihni, Gökhan, Kadir, Çağrı, Özkan, Güner, Mustafa Yılmaz ilk 11'iyle çıkan ev sahibi Turgutluspor, Mustafa Yılmaz'ın tek golüyle sonuca gitti. Daha önce yine evinde oynadığı ilk özel müsabakada Karşıyaka'yı 2-1 yenen Turgutluspor, bu mücadelenin ardından Kartepe kampı öncesi 2 günlüğüne izne çıktı.

Kırmızı-siyahlılar, 7 Ağustos'ta Kartepe'de kampa girecek.

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