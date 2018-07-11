Turgutluspor'dan bir takviye daha

Doğan ÇİZMECİ / TUGRUTLU, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transferin hareketli takımı Turgutluspor, Anadolu Bağcılarspor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Mehmet Tuncer'i renklerine bağladı.

Kariyerinde daha önce Tire 1922'de de oynayan Furkan, Başkan Hakan Sezer'in katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig'de 32 maça çıkıp 2 gol atan defans oyuncusu, 3. Lig'de 50 maç, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta oynadı. Hakan Sezer, teknik direktör Erdal İşkar'ın doğrultusunda en az 3-4 takviye daha yapacaklarını dile getirdi.

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