Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gölcükspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermeyi planladığını söyledi. Ligde küme düşme korkusu ya da Play-Off iddiası bulunmayan kırmızı-siyahlılar, 10'uncu sırada yer alıyor. Son 5 haftada Turgutluspor'a yakışan futbolu sergileyeceklerini dile getiren teknik patron İşkar, "Maksimum puanları toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Fazla oynamayan arkadaşlara şans verebiliriz. Önemli olan Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.
Turgutluspor'da yedeklere şans doğdu
Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gölcükspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan...
02 Nisan 2018 Pazartesi 14:15
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