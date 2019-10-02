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Turgutluspor'da Hayrullah iyileşti
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta önceki Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli...
SPOR 02.10.2019, 12:08
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta önceki Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli savunmacı takımla çalışmalara başladı. Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında görev alamayan Hayrullah'ın bu hafta şans verilmesi halinde forma giyebileceği kaydedildi. Turgutluspor'da ağrıları süren sağ kanat Güner'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
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