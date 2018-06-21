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Turgutluspor'da Hakan Sezer yeniden başkan

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Hakan Sezer 73 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Irlamaz Spor Vadisi Havuzbaşı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen...

Turgutluspor'da Hakan Sezer yeniden başkan

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Hakan Sezer 73 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Irlamaz Spor Vadisi Havuzbaşı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 610 üyeden sarece 73'ü katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun'un divan başkanlığı yaptığı genel kurulda 2016-2018 yılları kesin hesap raporunda gelir ve giderin 7 milyon 234 bin 655 TL olduğu belirtilirken, kulübün sarece 410 bin TL borcunun kaldığı açıklandı. 
Hakan Sezer yaptığı açıklamada, "Turgutluspor'u seviyorsak yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, basınıyla, taraftarıyla ve Turgutlu halkıyla birlik beraberlik içerisinde olacağız. Aynı noktaya yumruğu vuracağız ve yeniden eski günlere döneceğiz" dedi.
Hakan Sezer başkanlığındaki yönetim kurulu; Ömer  Sakı, Talat Yalçınkaya, Ali Pekdikmen, Avni Gürel, Yaşar Kozak, Salih Özsoy, Cevdet Hadioğlu ve Mustafa Yavaş'tan oluştu.

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