Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, teknik direktör Ahmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki...
20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, teknik direktör Ahmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Cüneyt Biçer'le görüştüğü öğrenildi. Turgutlu'ya gelecek Biçer'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Cüneyt Biçer, kariyerinde Hazar Lenkeran, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşam, Altay, Çorum Belediyespor ve Düzcespor takımlarını çalıştırdı. Biçer, Azerbaycan'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu, Altay'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.
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