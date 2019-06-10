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Turgutluspor'da Güleç dönemi

Doğan ÇİZMECİ / Turgutlu, ()- TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un olağan genel kurulunda tek listeyle seçime giren Hüseyin Güleç, açık oylama sonucu Hakan Sezer'in yerine kulübün başkanlığına getirildi. Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde...

Turgutluspor'da Güleç dönemi

Doğan ÇİZMECİ / Turgutlu, ()-

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un olağan genel kurulunda tek listeyle seçime giren Hüseyin Güleç, açık oylama sonucu Hakan Sezer'in yerine kulübün başkanlığına getirildi.
Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde 152 üyenin katılımıyla yapılan kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, belediye başkan yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve başkanlık görevini bırakan Hakan Sezer de katıldı. Başkan Güleç'in yönetim kurulu listesinde Hasan Hüseyin Coşkun, Erk Kayabaş, Ali Pekdikmen, Dilek Öner, Fahrettin Solmaz, Sefa Yıldız, Arif Tanrıverdi ve Bedrettin Duman yer aldı. 
Turgutluspor'un 2019-20 sezonu için belirlenen tahmini bütçesinin 6 milyon TL olduğu açıklandı. Yeni Başkan Hüseyin Güleç, başkanlığının 2. yılında Play-Off'u hedefleyebileceklerini, 3. yılında ise şampiyonluğa oynayan bir kadro oluşturacaklarını söyledi. Görevi devraldığı Hakan Sezer ve yönetimine hizmetleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Çetin Akın, Hüseyin Güleç'e ve Turgutluspor'un iyi yerlere geleceğine inandığını dile getirdi. Eski başkan Hakan Sezer ise alnının akıyla görevini yaptığını ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi.

(FOTOĞRAFLI)

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