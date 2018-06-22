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Turgutluspor'da görev dağılımı yapıldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () Turgutluspor'un çarşamba günü gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hakan Sezer ve yönetimi görev bölümü yapıldı. Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'ndeki kulüp binasında yapılan...

Turgutluspor'da görev dağılımı yapıldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

Turgutluspor'un çarşamba günü gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hakan Sezer ve yönetimi görev bölümü yapıldı. Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'ndeki kulüp binasında yapılan ilk toplantıda 2'nci başkanlık görevine Ömer Sakı, asbaşkanlığa Avni Gürel, genel sekreterliğe Talat Yalçınkaya, futbol şube sorumluluğuna Yaşar Kozak, basın sözcülüğüne Ali Pekdikmen, altyapı sorumluluğuna Salih Özsoy getirildi. 
Başkan Hakan Sezer, iyi bir kadro kurmak için çalışmalarının sürdüğünü, sezon sonunda 2'nci Lig'e çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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