Turgutluspor'da gençlere şans

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta hedefi kalmayan Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda takıma gençleri monte edecek.

İşkar, U16, U17 ve U19 takımlarından 20 futbolcuya özel olarak antrenman yaptırıyor. As kadrodan Oğuz, izin isteyerek kulüpten erken ayrıldı. Erdal İşkar, "Ligde iddiamız kalmadığı içi bundan sonraki maçlarda altyapılarda başarılı olan oyuncular ile lig sonuna kadar idmanlar yapacağız. Başarılı bulduğumuz futbolculara da Turgutluspor formasını giydirmek istiyoruz" dedi.