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Turgutluspor'da Duman gitti

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı. Başkan Hüseyin Güleç'in bir araya geldiği tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlılarla...

Turgutluspor'da Duman gitti
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı. Başkan Hüseyin Güleç'in bir araya geldiği tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen Duman'ın kulübün önünü açmak için ayrılık kararına olumlu yaklaştığı öğrenildi. Geçen sezon Turgutluspor'la 27 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

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