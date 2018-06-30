Turgutluspor'da çifte imza

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()



TFF 3'üncü Lig'de 2018-19 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Turgutluspor, Düzcespor'dan sol bek Zihni Aydın ve Tire 1922 Spor'dan sağ açık oyuncusu Güner Okay'ı transfer ederek kadrosuna güç kattı.

Kongre sonrası transfer çalışmalarını hızlandırarak şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Turgutluspor'da yönetim, 29 yaşındaki Zihni ve 26 yaşındaki Güner Okay'la her konuda anlaşma sağladı. Başkan Hakan Sezer'in Turgutlu Belediyesi'ndeki makamında, asbaşkan Avni Gürel ve yöneticilerin de hazır bulunduğu imza töreninde Zihni ve Güner, kendilerini 1 yıllığına Turgutluspor'lu yapan sözleşmeye imza attılar.

Törende konuşan başkan Hakan Sezer, takıma yeni katılan transferlerin güç katacağına inandığını ifade etti. Sezer, "Yönetim ve teknik ekip olarak yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için güçlü bir kadro oluşturmanın çabası içindeyiz. Bu hedefler doğrultusunda iki genç ve tecrübeli oyuncuyu kadromuza kattık. Kendileri takımımıza çok fayda sağlayacaklardır. Hayırlısı olsun. Hocamızın isteği doğrultusunda transferlerimiz devam edecek" dedi.

Turgutluspor'u yakından bildiklerini söyleyen her iki oyuncu da, "Şampiyonluk hedefleyen bir takıma geldik. Turgutluspor'da başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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