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Turgutluspor - Bucaspor: 2-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU () STAT: 7 Eylül  HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), İsmail Emre (xx) TURGUTLUSPOR: Fadıl (xxx) - Oğuzhan (xx) (Dk. 64 Gökhan xxx), Mehmet (xx), Furkan (xx), Sezer (xx), Necati (xx), Baturay (x) (Dk....

Turgutluspor - Bucaspor: 2-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU ()

STAT: 7 Eylül 
HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), İsmail Emre (xx)
TURGUTLUSPOR: Fadıl (xxx) - Oğuzhan (xx) (Dk. 64 Gökhan xxx), Mehmet (xx), Furkan (xx), Sezer (xx), Necati (xx), Baturay (x) (Dk. 83 Fatih Arat), Mustafa (xx) (Dk. 76 Salim x), Yusuf (xxx), Fatih Ergen (xx), Ertuğrul (xx)
BUCASPOR: Vedat (xx) - Hakkıcan (xx), Doğan (x), Özcan (x) (Dk. 62 Enes x), Oğuz (xxx), Sabahattin (xx), Cuma (x) (Dk. 74 Eren x), Emre (xx), Osman (xx), Batuhan (x) (Dk. 50 Samet xx), Muhammed (xx)
GOLLER: Dk. 15 Yusuf, Dk. 82 Gökhan (Turgutluspor) - Dk. 63 Oğuz (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Fatih Ergen, Necati (Turgutluspor) - Eren, Doğan (Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiası bulunmayan Turgutluspor, 33'üncü hafta mücadelesinde evinde geçen hafta Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşen Bucaspor'u 2-1 yenerek seyircisine galibiyetle veda etti. Sezon boyunca az forma şansı bulan ve genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Yusuf ve 82'nci dakikada Gökhan attı. Konuk ekibin golü 63'üncü dakikada Oğuz'dan geldi.

15'inci dakikada ev sahibi ekipte Ertuğrul'la verkaç yaparak ceza alanına giren Yusuf güzel bir aşırtma vuruşula topu ağlara gönderdi: 1-0. 
43'üncü dakikada Ertuğrul yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top üst direğe de çarparak auta gitti. İlk yarı 1-0 Turgutluspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
63'üncü dakikada kaleci Vedat'ın degajında Turgutluspor defansının arkasına sarkan Oğuz, kaleci Fadıl'ı geçerek topu filelere yolladı: 1-1. 
82'nci dakikada Turgutluspor ikinci golü buldu. Rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Gökhan düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1. 

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