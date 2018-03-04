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Turgutluspor - Ankara Demirspor: 1 - 2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()   STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Emrah Akkaya (xxx) TURGUTLUSPOR: Ömer (x) - Yaşar (x), Mustafa (xx), Kadir  (x) (Dk. 67 Fatih Üsküplü x), Berkay (xx) (Dk. 89 Batuhan), Emin (xx),...

Turgutluspor - Ankara Demirspor: 1 - 2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()
 
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Emrah Akkaya (xxx)
TURGUTLUSPOR: Ömer (x) - Yaşar (x), Mustafa (xx), Kadir  (x) (Dk. 67 Fatih Üsküplü x), Berkay (xx) (Dk. 89 Batuhan), Emin (xx), Ferdi (xxx), Fatih Çakır (x) (Dk. 83 Oktay x), Muhammed (xx), Emre (xx), Ozan (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman (xx) - Bilal (xx) (Dk.81 Çınar xx), Celal (xxx), Burak Sürmeli (xxx) (Dk. 62 Furkan xx), Hüseyin (xx), Burak Aydın (xx) (Dk. 45 Muhammed xxx), Hasan (xx), Ahmet (xxx), Sebahattin (xxx), Kerem (xxx), Umut (xx)
GOLLER: Dk. 36 Ferdi (Turgutluspor) -  Dk. 12 Burak Sürmeli, Dk. 90+2 Sebahattin (Ankara Demir)
SARI KARTLAR: Emre, Kadir (Turgutluspor) -  Burak Sürmeli, Muhammed, Celal, Sebahattin (Ankara Demir)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor, Ankara Demirspor'a da evinde 2-1 mağlup olarak evindeki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golünü 36'ncı dakikada Ferdi atarken konuk takım 12'nci dakikada Burak Sürmeli ve 90+2'nci dakikada Sebahattin'in golleriyle 3 puana ulaştı. Maç öncesi Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Bu skorla Turgutluspor 34 puanda kalırken, Ankara Demir 44 puana ulaştı.

8'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Turgutlu'dan Ozan'ın vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
12'nci dakikada Ankara temsilcisi öne geçti. Sol kanattan Celal'in pasında topla buluşan Burak Sürmeli'nin vuruşu ağlara gitti: 0-1.
36'ncı dakikada skor eşitlendi. Turgutluspor'un kullandığı serbest vuruşta defanstan dönen top ceza alanı dışında Ferdi'nin önünde kaldı. Ferdi'nin sert şutu ağlara gitti: 1-1.
70'inci dakikada Hüseyin'in ceza alanına girmeden sert şutu kaleci Ömer'de kaldı.
90+2'nci dakikada konuk takım galibiyet golünü buldu. Turgutluspor savunmasının hata yaptığı pozisyonda topu önünde bulan Sebahattin'in yerden vuruşla skoru belirledi: 1-2.

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