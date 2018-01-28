Turgutluspor-Anadolu Bağcılar: 2-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Mesut Hakalmaz (xx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x) - Yaşar (xx), Rıdvan (x) (Dk. 89 Ferhat), Fatih Somuncu (x) (Dk. 66 Emin x), Ferdi (xx), Ramazan (xx), Fatih Çakır (x), Muhammed (x), Emre (x) (Dk. 46 Kadir xx), Ozan (xx), Oğuz (x)

ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak (xx) - Berat (xxxx) (Dk. 66 Uğur xx), Bertuğ (xx), Furkan (xx), Halil İbrahim (xx), Abdulsamet (xx), Özcan (xx) (Dk. 76 Oğuz Aksoy x), Gökhan (xx), Ertuğrul (xxx), Güney (xxx), Arda (xx) (Dk. 84 Murat)

GOLLER: Dk.19 ve 55 Berat, Dk. 87 Ertuğrul (Anadolu Bağcılar) - Dk. 59 Ferdi, Dk. 74 (Pen.) Ramazan (Turgutlu)

SARI KARTLAR: Fatih Çakır, Ramazan, Ozan, Oğuz, Ferdi, Kadir (Turgutluspor) - Furkan, Abdulsamet, Arda, Berat, Uğur, Halil İbrahim, Burak (Anadolu Bağcılar)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeşil Bursa'yı 1-0 yenerek umutlanan Turgutluspor, alt sıralarda yer alan Anadolu Bağcılarspor'a evinde 3-2 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara aldı. Berat'ın 19'uncu dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Kasaba, 55'te yine Berat'a engel olamadı. Ferdi ve Ramazan'ın golleriyle beraberliği yakalayan kırmızı-siyahlılar 87'de Ertuğrul'un golüyle yıkıldı. Evinde üst üste 5'inci yenilgisini alan Turgutluspor bu sonuçla 30 puanda kaldı, Play-Off hattına giremedi. İki takım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör gruplarına karşı yaptığı operasyona destek vermek amacıyla sahaya, "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

19'uncu dakikada konuk Anadolu Bağcılarspor öne geçti. Ertuğrul'un pasına hareketlenen Berat sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

39'uncu dakikada Fatih Somuncu'nun pasıyla buluşan Fatih Çakır bekletmeden şutunu çekti. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

55'inci dakikada Anadolu Bağcılarspor golleri ikiledi. Arda'nın ara pasında ceza sahasına giren Berat, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

59'uncu dakikada Turgutluspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Yaşar ortaladı, Ferdi kafayla ağları havalandırdı: 1-2.

73'üncü dakikada Turgutluspor lehine penaltı kararı çıktı. Ferdi, rakip ceza alanında Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Ramazan, penaltı atışını 74'üncü dakikada gole çevirdi: 2-2.

87'nci dakikada Anadolu Bağcılarspor galibiyet golünü attı. Oğuz'un kaptırdığı topla ceza sahasına sokulan Uğur, pasını Ertuğrul'a aktardı. Müsait durumdaki Ertuğrul meşin yuvarlağı ağlara göndermekte zorlanmadı: 2-3.

Kalan dakikalarda skor değişmedi, Turgutluspor evinde puan alamadı.