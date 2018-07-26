Turgutluspor'a İşkar'dan geçer not

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

Yeni sezon çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Turgutluspor, ilk hazırlık maçında kendi evinde Karşıyaka'yı 2-1 yenerken, teknik direktör Erdal İşkar oyuncularının maç temposundan memnun olduğunu belirtti.

Karşıyaka ile oynanan maçta tüm oyunculara şans veren teknik direktör Erdal İşkar, "Ağır çalışmalarımızdan sonra ilk hazırlık maçımıza çıktık. Takımımızda biraz yorgunluk da vardı. Her iki yarıda farklı 11'le sahaya çıktık. Tüm oyuncularımın durumunu görme fırsatım oldu. Maç genelinde tempomuz iyiydi. Takımımız daha da iyi olacağının sinyallerini verdi. Hatalarımızı da gözden geçireceğiz. Eksiklerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız. Sezona hazır bir şekilde başlayacağımızdan taraftarlarımızın şüphesi olmasın" dedi.

Kırmızı-siyahlılar Turgutlu'da ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos'ta 7 Eylül Stadı'nda Kızılcabölük takımıyla yapacak.

