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Turgutlu Stadı'nın çatısı tamamlandı

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un yıllardır yapımını gözlediği yeni stadında çatı kaplamaları tamamlandı. Yeni sezon içinde açılması hedeflenen statta koltuk montajı, iç işçilik, çim serimi...

Turgutlu Stadı'nın çatısı tamamlandı

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un yıllardır yapımını gözlediği yeni stadında çatı kaplamaları tamamlandı. Yeni sezon içinde açılması hedeflenen statta koltuk montajı, iç işçilik, çim serimi ve peyzaj çalışmalarına geçilecek. İhalesi 2013 yılında bitişiğindeki 2 bin 500 kapasiteli Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'yla birlikte gerçekleştirilen 12 bin 500 kişilik statta inşaat süreci defalarca uzamıştı. Tesis bünyesindeki spor salonu 2016 yılında açılırken Turgutluspor, stadın yapımının sürdüğü 5 yıllık süreç içinde 2'nci Lig'den amatöre kadar düşüp geçen sezon tekrar 3'üncü Lig'e yükseldi. 

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