Turgutlu Seramiksan yabancı arıyor

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezonda iddialı bir ekip kurmayı hedefleyen Seramiksan, yabancı arayışına hız verdi.Turgutlu temsilcisinin Hollanda, Sırbistan ve Peru Milli Takımlarında forma giyen bazı isimler ve menajerleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Transfer komitesinin hafta sonuna kadar en az 1 yabancı ile anlaşma imzalaması bekleniyor. Üç yabancı transferi yapmayı planlayan yönetim, Antrenör Suphi Doğancı'nın raporu doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.İç transferde Sıla Çalışkan ve Meryem Boz ile yeniden anlaşma sağlayan Seramiksan'ın yabancı oyuncu transferinin yanı sıra genç ve kaliteli yerli voleybolcularla ilgilendiği belirtildi. Seramiksan'ın 2-3 hafta içerisinde anlaşmaları tamamlayıp 2017-18 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu netleştirmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin ligdeki tek temsilcisi olan Seramiksan, geride bıraktığımız sezon ligdeki ilk yılında baraj etabı sonunda kümede kalmayı garantilemişti.GENÇLER FİNALLERDEVoleybol genç kızlar kategorisinde önce Manisa il birincisi, daha sonra bölge birincisi olan Seramiksan, 24-31 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Muğla'da gerçekleşen grup müsabakalarında İzmir Özateş, Bodrum İhtisas, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Aydın Gençlik Hizmetleri'ni mağlup ederek finallere kalan Turgutlu ekibinde Başkan Bülent Erkul, "Altyapımızla gurur duyuyoruz. Kızlarımızın Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI