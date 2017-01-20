Turgutlu Seramiksan evinde Halkbank karşısında

İZMİR, ()- VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son 4 haftasında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Turgutlu Seramiksan, ikinci devrenin ilk sınavında yarın evinde Halkbank'la karşılaşacak.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Seramiksan, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibininden seyircisi önünde rövanşı almaya çalışacak. Halkbank 12 puanla 8'inci sırada, Seramiksan ise 8 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor. Başkent temsilcisi Halkbank son 3 maçını kaybetti.
İZMİR, ()- VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son 4 haftasında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Turgutlu Seramiksan, ikinci devrenin ilk sınavında yarın evinde Halkbank'la karşılaşacak.