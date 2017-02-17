Turgutlu Seramiksan evinde galibiyet arayacak

İZMİR, ()- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içi mesaisinde Bursa deplasmanında Nilüfer Beldiyespor'u 3-2 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Seramiksan, yarın 17'nci hafta mücadelesinde evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Seramiksan, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibini mağlup ederek rövanşı almaya çalışacak.
Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 13.00'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçı NTV Spor naklen yayınlayacak.
İZMİR, ()- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içi mesaisinde Bursa deplasmanında Nilüfer Beldiyespor'u 3-2 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Seramiksan, yarın 17'nci hafta mücadelesinde evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.