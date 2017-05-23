Turgutlu Seramiksan'da Ceyda kaldı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, son 2 sezonda takımda yer alan orta oyuncu Ceyda Demirhan ile yeni sezon öncesi sözleşme yeniledi.İddialı bir kadro oluşturmak için transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Başkan Bülent Erkul, "Ceyda'nın yuvada kalmasından dolayı çok mutluyuz. Birlikte gerçekleştireceğimiz daha çok hedeflerimiz var" dedi. 25 yaşındaki Ceyda ise Seramiksan ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Güzel bir sezona imza atacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.Takımı Antrenör Suphi Doğancı'ya emanet eden Turgutlu ekibi, iç transferde Meryem, Sıla ve Krsmanovic'le, dış transferde ise eski oyuncusu Müge Örencik, Azeri Odina Bayramova ve Sırp Tijana Malesevic ile anlaştı.

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