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Turgay Demirel'den Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı

İSTANBUL () - FIBA Avrupa Başkanı, Dünya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Onursal Başkanı Turgay Demirel, 56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle bir...

Turgay Demirel'den Fikret Ünlü için başsağlığı mesajı

İSTANBUL () - FIBA Avrupa Başkanı, Dünya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Onursal Başkanı Turgay Demirel, 56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. 
Turgay Demirel, Ünlü'nün vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, "TBF Başkanlığım süresi içerisinde, birlikte Türk sporuna hizmet etme fırsatı bulduğum değerli Bakanımız Sayın Ünlü'nün ülkemizde düzenlediğimiz ve gümüş madalya kazandığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nun basketbolumuza kazandırılması için verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" açıklamasını yaptı.

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