Tunus - Türkiye: 2-2

Taraftarlar maçın son dakikasında sahaya girdi

CENEVRE,()

STAT: Cenevre

HAKEMLER: Fedayi San, Alain Heiniger, Jan Koebeli (İsviçre)

TUNUS: Hassen, Bronn (Dk. 79 Nagguez), Maaloul (Dk. 82 Haddadi), Meriah, Skhiri (Dk. 69 Srarfi), Sassi, El Khaoui (Dk. 52 Ben Amor), Badri, Sliti (Dk. 82 Chaalali), Siyam Ben Youssef, Fakhreddine Ben Youssef (Dk. 75 Khalifa)

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Mehmet Topal), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk. 77 Berkay Özcan), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Yunus Mallı), Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 56 Badri, Dk. 79 Sassi (Tunus) - Dk. 54 (P) Cenk, Dk. 90 Çağlar (Türkiye)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Cenk (Türkiye)

SARI KARTLAR: El Khaoui, Ben Amor (Tunus) - Çağlar Söyüncü (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, İsviçre'nin Cenevre kentinde oynadığı özel maçta Tunus ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım'a 2-2'lik beraberliği getiren golünün ardından maçı tribünden takip eden taraftarlar saha zemine girdi. Maçın hakemi Fedayi San, oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve maçı sonlandırdı.

5'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Cenk vuruşunu yaptı, Hassen gole izin vermedi.

25'inci dakikada Cengiz'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

53'üncü dakikada Cenk'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Fedayi San penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada topun başına gelen Cenk, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

56'ncı dakikada Badri'nin ceza sahası dışından attığı şık golle Tunus maçta durumu eşitledi: 1-1.

59'uncu dakikada tribünden bir taraftar ile tartışma yaşayan Cenk, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

79'uncu dakikada Sassi topu ağlara gönderdi ve Tunus'u öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

90'ıncı dakikada Mahmut'un içeri kestiği topta Çağlar topu ağlara gönderdi: 2-2.

Çağlar'ın kaydettiği gol sonrası maçı tribünden takip eden taraftarlar Cenevre Stadyumu zeminine inerken, karşılaşmanın hakemi Fedayi San oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve maçı tamamladı.