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Tunus - İngiltere: 1-2

VOLGOGRAD, () STAT: Volgograd HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian de la Cruz TUNUS: Hassen (Dk. 15 Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maloul, Skhiri, Sassi, Badri, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 74 Ben Amor), Fakhreddine...

Tunus - İngiltere: 1-2

VOLGOGRAD, ()

STAT: Volgograd
HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian de la Cruz
TUNUS: Hassen (Dk. 15 Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maloul, Skhiri, Sassi, Badri, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 74 Ben Amor), Fakhreddine Ben Youssef
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli (Dk. 80 Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (Dk. 90 Dier), Young, Sterling (Dk. 68 Rashford), Kane
GOLLER: Dk. 35 (P) Sassi (Tunus) - Dk. 11 - Dk. 90+1 Kane (İngiltere)
SARI KART: Walker (İngiltere)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında İngiltere, Tunus'u 2-1 mağlup etti.

11'inci dakikada Young'ın kullandığı köşe vuruşunda Stones kafa vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu Kane tamamladı: 0-1.
33'üncü dakikada Walker'ın ceza sahası içerisinde yaptığı sert müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sassi, skorda eşitliği sağladı: 1-1.
90+1'inci dakikada Trippier'ın kullandığı köşe vuruşunda Maguire kafa vuruşunu yaptı, Kane önünde kalan topu filelerle buluşturdu: 1-2.
İngiltere sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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