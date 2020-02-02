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Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu
SPOR 02.02.2020, 19:35
Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına sebep oldu.
Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü.
Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü.
Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların "Elazığ ve Malatya" pankartıyla poz vermesi
- Maçtan görüntüler
- Köpeğin sahada gezmesi
- Genel detaylar
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