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TÜFAD'dan yeni sezon mesajı

TÜFAD'dan yeni sezon mesajı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber yeni sezon öncesi bir mesaj yayınlayarak;  "Saha içinde ve tribünlerde gösterilecek saygı, sevgi, fair play, hoşgörü ve sağduyu olgusuyla...

TÜFAD'dan yeni sezon mesajı

TÜFAD'dan yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber yeni sezon öncesi bir mesaj yayınlayarak;  "Saha içinde ve tribünlerde gösterilecek saygı, sevgi, fair play, hoşgörü ve sağduyu olgusuyla oynanacak bir futbol sezonu geçirmek en büyük dileğimizdir" dedi.
TÜFAD'tan İsmail Dilber imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
"Hepimizin ortak paydası olan ve yaşamımıza renk katan en önemli unsurlardan biri olan futbolun yeni bir sezonuna, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla başlıyoruz.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig "Lefter Küçükandonyadis" Sezonu ve Spor Toto 1. Lig  sezonu bu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor. Daha sonra ki haftalarda da alt liglerimizin heyecanına tanık olacağız.
Lig sonuna kadar çeşitli skorlara sahne olacak bu güzel oyun, zaman zaman  kimilerimizin beklentilerine cevap verecek, kimilerimizin de  beklentilerine cevap veremeyecektir. Sonuçta bu uzun maratonda bazen sevinecek bazen de üzüleceğiz.
Bu döngü içerisinde titizlikle takip ettiğimiz ve gurur duyduğumuz konuların başında Türk Antrenörlüğünün çok büyük bir mesafe katettiğini, takımlarını pozitif futbol oynattıklarını, şampiyonluklarda ve kuplarda Türk Antrenörlerinin imzaları olduğunu  görmekteyiz. Artik Türk Antrenörü özgüvenini ve spor kamuoyunun takdirini kazanmış bunun sonucu olarak tercih önceliklerini kendilerine çevirmeyi başarmışlardır. Bu tercih önceliklerinin Milli Takımımız için de değerlendirileceğini ümit etmekteyiz.
Bir umudumuz ve dileğimiz de odur ki; Artık takımlarımızda da yerli futbolcuların çoğunlukta olacağı ve tercih edileceği bir oluşumu yaratmaktır. Bu konuda da TÜFAD olarak üzerimize düşenin yapılacağının bilinmesini isteriz. 
Öte yandan her sezon başında ısrarla yinelediğimiz gibi, futbolumuzun marka değerini yükseltecek, güzelliğini ve seyir zevkini taçlandıracak, saha içinde ve tribünlerde gösterilecek saygı, sevgi, fair play, hoşgörü ve sağduyu olgusuyla oynanacak bir futbol sezonu geçirmek en büyük dileğimizdir. Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının da bu konuda etkili olacağını, gereksiz tartışmaları önleyeceği ve futbolumuzun kalitesini arttıracağına inanıyoruz.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde Teknik Adamlarımız başta olmak üzere, paydaşlarımız taban birliklerine, kulüplerimize, sporcularımıza, futbol seyircilerine, medya kuruluşlarına ve tüm futbol emekçilerine en derin saygı ve sevgilerimi sunar, sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini dilerim."

İstanbul -

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