Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

TÜFAD 6'nci Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde Türkiye yeni yeteneklerini keşfedecek

İSTANBUL () - 6'ncısı düzenlenecek olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya Manavgat'ta 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sueno Side Beach Otel sahalarında yapılacak...

TÜFAD 6'nci Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde Türkiye yeni yeteneklerini keşfedecek

İSTANBUL () - 6'ncısı düzenlenecek olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya Manavgat'ta 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sueno Side Beach Otel sahalarında yapılacak organizasyona TÜFAD'ın 47 şubesi ve Suriyeli çocuklardan oluşan bir ekip olmak üzere toplam 48 takım ve bin kişi katılacak. 2007 doğumlu, 12 Yaş Altı kategorisindeki amatör futbolculardan kurulan il karmaları, organizasyona katılacak.
Geleceğin Yıldızları Futbol Şenlikleri kapsamında, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde TÜFAD'ın 56 şubesi tarafından yapılan taramalar sonucunda 100 bin çocuğa ulaşıldı.
Türk futbolunun duayen isimleri, Süper Lig ve diğer profesyonel takımların oyuncu gözleme ekiplerinden yetkililer ve TÜFAD üyeleri de, Antalya Manavgat'taki Sueno Side Beach Otel'de 13-16 Nisan tarihlerinde yapılacak olan, 6'ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde seçilmiş 600 genç sporcumuzla bir araya gelecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328