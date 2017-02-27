Tudor takım otobüsüne binmedi

İSTANBUL- Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Tudor, takım otobüsüne binmeden stadyumundan ayrıldı. İstanbul'a yeni taşınan Tudor henüz bir eve yerleşmediği için Başkan Dursun Özbek'in otelinde kaldığı belirtilirken, Hırvat teknik adam kendisine tahsis edilen araba ile oğluyla birlikte TT Arena'dan ayrıldı.

Bazı Galatasaraylı oyuncularında takım otobüsüne binmeden kendi araçları ile TT Arena'dan ayrıldıkları belirtilirdi.