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Tudor harekete geçiyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () GALATASARAY'ın anlaşmaya vardığı İgor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle bir araya geldi. Galatasaray'a gelmek için son derece istekli olan ve Sarı Kırmızılı kulübün...

Tudor harekete geçiyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () GALATASARAY'ın anlaşmaya vardığı İgor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle bir araya geldi.

Galatasaray'a gelmek için son derece istekli olan ve Sarı Kırmızılı kulübün teklifini hiç düşünmeden kabul eden Hırvat teknik adam sözleşmesinin detaylarını da resmi olarak kabul edip imzaladı. Sarı Kırmızılı kulüpte 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İgor Tudor bu sezon için her ay 100 bin Euro alacak. Gelecek sezon ise 1 milyon Euro kazanacak.

İgor Tudor; Mehmet Özbek, Levent Nazifoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile birlikte tesisleri gezdi ve ardından Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın 3 günlük hazırlık programını da belirledi. Galatasaray yarın Tudor ile saat 15.00'te resmi sözleşme imzalayacak.

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