Tudor: Galatasaray maçının önemi bizim için ayrı

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray’a karşı ilk maçta talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Dolayısıyla bu maçın önemi bizim için ayrı. Oyuncularım ve ben bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan taktik antrenmanına Afrika Kupasında bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlıkları devam eden kaleci Rybka, Skulason ve Alexe katılmadı. İlk 10 dakikası basına açık olan antrenman öncesi açıklama yapan Tudor, geçen hafta kazandıkları için mutlu olduklarını, bu maçı unutup Galatasaray maçına odaklandıklarını söyledi. Galatasaray maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Tudor şöyle dedi:

"İstanbul’da oynadığımız ilk maçta çok talihsiz bir mağlubiyet aldık. Dolayısıyla bu maçın önemi bizim için ayrı. Oyuncularım ve ben bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. En iyi dönemimizde değiliz. Afrika Kupası’nda olan 3 oyuncumuz var. Onların eksikliğini ister istemez hissediyoruz. İlk 11’de oynayabilecek 2 transfer yapmayı planlıyorduk. Onların da eksikliğini sayabiliriz. Tabii ki bunlar bahane değil. Maça hazırlanıyoruz. Geçen hafta taraftarlarımız çok iyiydi. Maç boyunca desteklediler ve bunu hissettirdiler. Bu hafta da beklentim çok büyük onlardan. Galatasaray taraftarları da olacaktır ama çoğunluk bizim taraftarımızdan yana olacaktır. Desteklerini esirgemesinler."

Eski oyuncusu olan Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodriguez ve Buruma'ya karşı bir önlem alıp almayacağının sorulması üzerine Tudor, "Tabii ki büyük takımlara, büyük oyunculara karşı her zaman önlem almak gerekir. Biz de 2 oyuncuya karşı önlemlerimizi alacağız. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Cumartesi günü de göreceğiz bakalım, nasıl bir mücadele olacak?" dedi.

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