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Tudor, Bruma'yı öpecek !..

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () - Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Bruma krizi ile karşı karşıya. Sarı Kırmızılı yöneticiler Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek derbi öncesinde Hırvat teknik adam ile genç yıldızı yumuşatmak amacında....

Tudor, Bruma'yı öpecek !..

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () - Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Bruma krizi ile karşı karşıya. Sarı Kırmızılı yöneticiler Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek derbi öncesinde Hırvat teknik adam ile genç yıldızı yumuşatmak amacında. Galatasaray'ın Beşiktaş maçını kazanamaması halinde şampiyonluk şansının bitme noktasına geleceğini düşünen Sarı Kırmızılı yöneticiler, sorunun bir an evvel çözülmesini hedefliyor.

TUDOR, BRUMA'YI DERBİYE ÖZEL OLARAK HAZIRLAYACAK

Teknik Direktör İgor Tudor'un da Bruma ile yaşadığı krizi hemen noktalamayı hedeflediği ve bu akşam antrenman öncesi Portekizli oyuncu ile görüşeceği öğrenildi. Tudor'un derbiye Bruma'yı özel olarak hazırlayacağı ve ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçında Bruma'nın oynadığı futbolu "Fantastik" olarak değerlendirdiği belirtildi. Tudor'un genç oyuncuya bu akşam antrenmandan önce ılımlı bir yaklaşım içinde olacağı ve Rize maçından önceki davranışının nedenini detaylı konuşup, oyuncusunun isteklerini dinleyeceği öğrenildi. Galatasaraylı bir yönetici bu krizin kolaylıkla aşılacağını belirtip, "Tudor Bruma'yı alnından öper, bu konu çözülür" yorumunu yaptı.

BRUMA SÖZLEŞME UZATMA SANCISI YAŞIYOR

Bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray'ın bir çok maçında sonuca direk katkı yapan Bruma'nın sözleşmesinin uzatılmamasının stresini yaşadığı bildirildi. Galatasaray Yönetimi Bruma'nın menaceri ve babasıyla görüşerek, Şubat sonunda kesin olarak sözleşmesinin yenilelemek için İstanbul'a çağırdı. Ancak yine de Bruma'nın sözleşmesinin yenileme süresinin uzaması yüzünden stres baskı içinde olduğu bildirildi.

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