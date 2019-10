TTF Başkanı Metin Şahin: İrem ve Hatice, Türkiye için başarıyı devam ettirme mesajı verdi

Milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün'ün, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için yaptığı müsabakayı değerlendiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Sahada yarışan sporcularımız bütün performanslarını ortaya koydular ama ondan sonra birbirleriyle kucaklaştılar ve Türkiye için beraberce, el ele bu başarıyı devam ettirme mesajı verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun (TTF) milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını, İrem Yaman kazandı. Yaman böylece 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Seçme müsabakasını değerlendiren TTF Başkanı Metin Şahin, "Tokyo Olimpiyatları'na 8 ay kadar bir süre var. En önemli şey; dünyada 205 ülkenin mücadele ettiği bu olimpiyatlarda, olimpiyat kotasını alabilmek için ülkelerin yarıştığı bu süreçte, 2 Türk evladının aynı seviyeye gelip, olimpiyat kotası içerisinde olması, her şeyden önce bizim en büyük gururumuzdur. Fakat öyle ki 2 sporcumuz da Grand Prix finaline yani olimpiyat kotalarının belirleneceği Aralık ayındaki finale çok kısa bir süre kala, puan olarak da başarı olarak da aynı duruma gelmişler. Burada yapılacak şey; bütün uluslararası arenalarda yapıldığı gibi her ülkenin de uyguladığı gibi sadece 1 maçlık olan Avrupa Ekstra Şampiyonası'na 1 sporcunun gitmesi gerekiyor. Diğer yarışmalara 2 sporcu da kota içerisinde olduğu için gidebiliyor. Burada bir haksızlığı önlemek, beraber aynı puana geldiklerinden, bir sıkıntıyı önlemek adına başka gelişmiş ülkelerin de yaptığı gibi bir seçme koyduk. Kim iyiyse oraya o gitsin diye" ifadelerini kullandı.

"SPORCU SAHADA İYİ OLDUĞU SÜRECE ÜLKESİNE MADALYA KAZANDIRABİLİR"

Grand Prix'de başarılı olanın olimpiyata direkt gideceğini anlatan Metin Şahin, "Neticede ikisi de ülkemize çok büyük başarılar kazandırmış, çok başarılı sporcularımız. Burada da gördüğünüz gibi başa baş çok güzel mücadele ettiler. Bir sporcumuz kazandı; İrem Yaman. Öbür sporcumuz da aynı şekilde iddiasını devam ettiriyor. İnşallah şunu istiyoruz ki, sporcu sahada iyi olduğu sürece ülkesine madalya kazandırabilir. Bundan sonra yapılacak Grand Prix finalinde maç sayısı daha iyi olan, maç sayısıyla öne geçen, başarılı olan, çünkü mini bir olimpiyattır orası, 16 sporcunun katıldığı mini bir olimpiyattır, orada başarılı olan olimpiyata direkt gider. Bundan hepsini sitemize koyduk, açıkladık. Ben tekvandonun nezaket ve saygı sporu olduğunu her zaman ifade ediyorum. Sahada yarışan sporcularımız bütün performanslarını ortaya koydular ama ondan sonra birbirleriyle kucaklaştılar ve Türkiye için beraberce, el ele bu başarıyı devam ettirme mesajı verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah kazanan Türkiye ve iyi sporcu olur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Kazanan Türkiye olsun. 2020 Allah'ın izniyle çok güzel geçecek. 4 kotamız var. Bütün iyi takımları yendik, bunların ışığında milletimizi sevindirmeye devam edeceğiz" dedi.

İREM YAMAN: MÜSABAKANIN BİR AMACININ OLMASINI ÇOK İSTERDİM

01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenecek G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan milli tekvandocu İrem Yaman da şunları söyledi:

"Güzel bir müsabakaydı, atmosfer çok güzeldi. Beklediğimden daha kalabalıktı. Müsabakanın bir amacının olmasını çok isterdim. İlk defa İsmet Iraz bu kadar kalabalık oldu. Bu kalabalıkta eğer bilet satılmış olsaydı bir hayır kurumu için maç yapmak benim için daha mutluluk vericiydi. Keşke biletler ücretli olsaydı, bunu LÖSEV'e, Mehmetçiğe ya da Çocuk Esirgeme'ye bağışlasaydık. Bunu çok isterdim. Ama yine de atmosfer çok güzel. Buradan şunu öğreniyoruz; her milli takım sporcusu gelip Türkiye'de maç yapabilir. Bu o kadar da büyük bir şey değil. Bunca zaman yapılmadı. Federasyon Başkanının da dediği gibi bu sadece bir müsabakanın seçmesiydi. İkimiz de milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Umarım bundan sonrası da hepimiz için güzel olur. Dediğim gibi olimpiyatlar için altın madalya istiyorum ve bu altın madalyayı da almadan gelmek istemiyorum."

HATİCE KÜBRA İLGÜN: KİM ÜLKEMİZİ EN İYİ TEMSİL EDECEKSE O KAZANSIN

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise mücadelenin bitmediğini vurgulayarak, "Hepimiz olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Her rakibimiz çok iyi. Burada yarışmak bile benim için bir onur. Sonuç olarak ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek için uğraşıyoruz. En iyi kim temsil edecekse, kim hak ediyorsa, kimin hakkıysa o gitsin. Herkes olimpiyata gitmek istiyor çünkü orası sporun zirvesi. Ben de orada olmak istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum ve 10 yıldır 57 kiloda dövüşüyorum. 57 kilo olimpiyat sıkleti ve çok zor bir sıklet. Benim için emek veren antrenörüm, Büyükşehir Belediyesi ve benim için buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Mücadele bitmedi, her şey devam ediyor. Benim de hedefim olimpiyatlarda yer almak, çünkü orada yer almak istiyorum. İnşallah orada da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü ülkemde eksik olan altın madalya var tekvandoda. Bayanlar olarak kazandırmak istiyorum. Kim hak edecekse, kim ülkemi orada en iyi şekilde temsil edecekse, bayrak-millet-vatansa söz konusu, o kazansın. Normalde ben puan olarak öndeyim, tabii ki benim gitmem gerekiyordu ama federasyonumuz böyle bir karar vermiş. Sonuç olarak o da iyi bir rakip. 62 kiloda dövüşüyor, ben 57 kiloda dövüşüyorum. Ben de birçok madalya aldım, ben de ülkemi temsil etmek için uğraştım, o da uğraştı. Hak eden kazansın, hak eden olimpiyatlarda yer alsın" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Metin Şahin'in açıklamaları

- İrem Yaman'ın açıklamaları

- Hatice Kübra İlgün'ün açıklamaları

- Detaylar