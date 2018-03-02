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TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ () TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi ilk olağan genel kurulunu yaptı. Şube kurucu başkanı Oktay Ensari yeniden başkanlığa seçildi. Bir restaurantta düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Veli...

TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ ()

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi ilk olağan genel kurulunu yaptı. Şube kurucu başkanı Oktay Ensari yeniden başkanlığa seçildi.
Bir restaurantta düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Veli Altınkaya, katip üyeliklere Süleyman Keskin ve Mustafa Duran getirildi. Genel başkan Oğuz Tongsir'in genel kurula gönderdiği mesajı okuyan Divan başkanı Altınkaya, Afrin'de dün şehit olan Mehmetçiklere başsağlığı dileklerini ilettikten sonra, kurucu başkan Oktay Ensari, TSYD merkezi tarafından bir süre önce temsilcilikten şubeye dönüştürülen derneğin amacının Türk ve kayseri sporuna katkı olduğunu ve TSYD'nin kapılarını tüm medya mensuplarına açtığını belirterek, ''Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde bizlerde medya mensupları olarak, elimizi taşın altına koymalıyız'' dedi.
TSYD Kayseri Şube başkanlığı yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:
'YÖNETİM KURULU: Oktay Ensari, Salih Balcı, Canan Bayram, Deniz Çağan, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz, Sercan Küçükşahin
DENETİM KURULU: Mehmet Kiracıoğlu, Üstün Tuncer, Vedat Doğan
TSYD Kayseri Şubesi'nin ilk genel kuruluna Başbakan Basın Yayın Enformasyon Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ASGD Başkanı Yavuz Nevruz, AA Bölge Müdürü Teyfik Işık, Meydan Gazetesi Sahibi Rifat Açıkgöz'de konuk olarak katıldı.

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