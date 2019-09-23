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TSYD İzmir Şubesi'nden Başkan Batur'a ziyaret
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, TSYD Genel Merkez Yöneticisi Nuri İmre, İzmir Şube Yöneticisi...
SPOR 23.09.2019, 15:06
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, TSYD Genel Merkez Yöneticisi Nuri İmre, İzmir Şube Yöneticisi Mutlu Yılmaz ve Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani katıldı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Batur spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ve çalışmalarda iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti. TSYD Şube Başkanı Okumuş ise gerçekleşen organizasyonlarda bugüne kadar verdikleri destekleri için Başkan Abdül Batur'a teşekkür etti.
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